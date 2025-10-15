Inscription
#Roman francophone

Les Nuits de Knossos

Anais Guiraud

ActuaLitté
Sur une île volcanique baignée par les eaux cristallines de la mer Égée, Kleto, artiste au talent rare, peint les merveilles du monde sous-marin sur des céramiques précieuses. Sa renommée le mène à Knossos, cité sacrée et foisonnante, où l’art côtoie les mystères du pouvoir.

Il y rencontre Ariadne, une jeune prêtresse rebelle et brillante. Leur destin s’entrelace au cœur d’un palais où les secrets sont aussi anciens que les murs. Une matriarche assassinée, des armes dissimulées, des guerriers mycéniens aux intentions troubles… et une  jeune femme prête à tout pour découvrir la vérité sur un sacrilège.

Tandis que la terre menace de s’ouvrir sous leurs pas, Ariadne et Kleto devront affronter complots et trahisons pour sauver Knossos… et peut-être leur amour naissant.

Une romance historique vibrante, entre passion, mystère et frissons, dans le souffle brûlant de l’Antiquité.

Par Anais Guiraud
Chez Edition des libertés

|

Auteur

Anais Guiraud

Editeur

Edition des libertés

Genre

Romance historique

Les Nuits de Knossos

Anais Guiraud

Paru le 07/10/2025

287 pages

Edition des libertés

18,00 €

ActuaLitté
9782487284579
© Notice établie par ORB
