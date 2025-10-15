Les Nuits de Knossos

Sur une île volcanique baignée par les eaux cristallines de la mer Égée, Kleto, artiste au talent rare, peint les merveilles du monde sous-marin sur des céramiques précieuses. Sa renommée le mène à Knossos, cité sacrée et foisonnante, où l’art côtoie les mystères du pouvoir.

Il y rencontre Ariadne, une jeune prêtresse rebelle et brillante. Leur destin s’entrelace au cœur d’un palais où les secrets sont aussi anciens que les murs. Une matriarche assassinée, des armes dissimulées, des guerriers mycéniens aux intentions troubles… et une jeune femme prête à tout pour découvrir la vérité sur un sacrilège.

Tandis que la terre menace de s’ouvrir sous leurs pas, Ariadne et Kleto devront affronter complots et trahisons pour sauver Knossos… et peut-être leur amour naissant.

Une romance historique vibrante, entre passion, mystère et frissons, dans le souffle brûlant de l’Antiquité.