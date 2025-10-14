Paroles pour une paix en terre de Palestine

Initié en juin 2023 et dirigé par Monique Sérot Chaïbi, le but de ce recueil collectif est de continuer le combat, de son père, pour la paix. Chef des observateurs de l’ONU en 1948, il a été assassiné par le groupe extrémiste Stern, l’année de sa naissance. 40 auteur·e·s et 10 artistes de toutes confessions et nationalités ont répondu à son appel pour tenter de donner une idée objective de ce qui se passe en Palestine et de bousculer l’indifférence dont ses habitants sont victimes. Le 7 octobre 2023 l’actualité nous a rattrapé·e·s… Passionnée de littérature et engagée dans le milieu associatif, Monique Sérot Chaïbi a déjà dirigé deux autres ouvrages collectifs : "Au cœur de l’errance" (Chèvre-feuille étoilée, 2018) et, avec Agnès Defrance, "Ce qu’il reste de nous" (Le port a jauni, 2020) en soutien à SOS Méditerranée.