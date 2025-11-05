Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Essais

Le secret des secrets

Dan Brown, François Montagut

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'éminent professeur de symbologie Robert Langdon se rend à Prague pour une conférence sur la noétique donnée par son amie de longue date, Katherine Solomon. La scientifique est sur le point de publier un ouvrage révolutionnaire sur la nature de la conscience humaine. Un meurtre sauvage va soudain précipiter leur séjour dans le chaos. Katherine disparaît, et son manuscrit est piraté sur le serveur de son éditeur. Commence alors une course contre la montre dans Prague et ses mystères. Langdon se retrouve pourchassé par une étrange créature mythologique et devient la cible d'une organisation dont le projet pourrait changer à jamais notre conception de l'esprit humain. Dan Brown est l'auteur de nombreux best-sellers internationaux. Da Vinci Code reste aujourd'hui l'un des romans les plus vendus de tous les temps. Interprétation humaine

Par Dan Brown, François Montagut
Chez Audiolib

|

Auteur

Dan Brown, François Montagut

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le secret des secrets par Dan Brown, François Montagut

Commenter ce livre

 

Le secret des secrets

Dan Brown trad. Dominique Defert, Carole Delporte

Paru le 05/11/2025

704 pages

Audiolib

30,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791035419165
9791035419165
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Gibert Joseph : dans le 13e, “les moyens humains et matériels n’étaient pas suffisants” Les finalistes du Renaudot 2025, après ceux du Goncourt Choc en Suède : Camilla Läckberg signe dix romans qu’elle n’a pas écrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.