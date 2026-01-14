Inscription
#Imaginaire

Estebe et la Harpie

Mayeul Vigouroux

ActuaLitté
Certes, il n'est pas commun de prendre pour personnage principal une harpie. Mais que voulez-vous, il s'agit d'un livre de Mayeul Vigouroux. Ici on magie, on fantastique, on monstruosité ; les pages explosent, les drames enchantent et les émotions foudroient. L'auteur de La Manticore (Quintal, 2021) n'aime rien tant que de transporter son lecteur en terres mythologiques. C'est seulement là, en ces mondes qui n'existent que dans l'esprit, que Mayeul Vigouroux se sent capable d'écrire le seul mot qui vaille : liberté. Il n'est d'ailleurs question que de ça dans les livres du Tourangeau.

Par Mayeul Vigouroux
Chez Quintal éditions

|

Auteur

Mayeul Vigouroux

Editeur

Quintal éditions

Genre

Fantasy

Retrouver tous les articles sur Estebe et la Harpie par Mayeul Vigouroux

Commenter ce livre

 

Estebe et la Harpie

Mayeul Vigouroux

Paru le 14/04/2026

80 pages

Quintal éditions

25,00 €

ActuaLitté
9782490649389
