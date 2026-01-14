Estebe et la Harpie

Certes, il n'est pas commun de prendre pour personnage principal une harpie. Mais que voulez-vous, il s'agit d'un livre de Mayeul Vigouroux. Ici on magie, on fantastique, on monstruosité ; les pages explosent, les drames enchantent et les émotions foudroient. L'auteur de La Manticore (Quintal, 2021) n'aime rien tant que de transporter son lecteur en terres mythologiques. C'est seulement là, en ces mondes qui n'existent que dans l'esprit, que Mayeul Vigouroux se sent capable d'écrire le seul mot qui vaille : liberté. Il n'est d'ailleurs question que de ça dans les livres du Tourangeau.