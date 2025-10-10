Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Histoire d'une âme

Thérèse de Lisieux

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre... Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses". Sainte Thérèse de Lisieux n'avait que 24 ans lorsqu'elle a quitté cette terre et pourtant sa "petite voie" a touché des millions de personnes à travers le monde. Des milliers de grâces lui sont attribuées : guérisons inexpliquées, conversions profondes, consolations intérieures... et ce signe qu'elle avait promis : des pluies de roses. Histoire d'une âme est le coeur vivant de son témoignage. Ce livre réunit les trois manuscrits qu'elle rédigea à la demande de ses supérieures : une chronique simple et bouleversante, de l'enfance à ses derniers instants. Elle y confie ses luttes, sa foi nue, son ardent désir d'aimer Dieu comme personne ne L'a encore aimé. Cette édition rassemble le texte intégral et authentique, tel qu'elle l'a écrit, ainsi que 20 prières de Thérèse, à recevoir comme une pluie de grâces. "Thérèse de l'Enfant-Jésus est un des plus grands maîtres de la vie spirituelle de notre temps". Jean-Paul II THERESE MARTIN (1873-1897) est considérée comme "la plus grande sainte des temps modernes" (Pie X). Son témoignage d'amour inspire aujourd'hui des millions de personnes et a été traduit dans le monde entier.

Par Thérèse de Lisieux
Chez Leduc.s éditions

|

Auteur

Thérèse de Lisieux

Editeur

Leduc.s éditions

Genre

Thérèse de Lisieux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Histoire d'une âme par Thérèse de Lisieux

Commenter ce livre

 

Histoire d'une âme

Thérèse de Lisieux

Paru le 10/10/2025

368 pages

Leduc.s éditions

8,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782385641856
9782385641856
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse” “Être femme, là-bas, quand on n’a pas d’argent, c’est une lutte de chaque instant” L’homme aux 25 000 livres vend sa bibliothèque pour (sur)vivre Les finalistes du Prix du Premier Roman 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.