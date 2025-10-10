"Je veux passer mon Ciel à faire du bien sur la terre... Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses". Sainte Thérèse de Lisieux n'avait que 24 ans lorsqu'elle a quitté cette terre et pourtant sa "petite voie" a touché des millions de personnes à travers le monde. Des milliers de grâces lui sont attribuées : guérisons inexpliquées, conversions profondes, consolations intérieures... et ce signe qu'elle avait promis : des pluies de roses. Histoire d'une âme est le coeur vivant de son témoignage. Ce livre réunit les trois manuscrits qu'elle rédigea à la demande de ses supérieures : une chronique simple et bouleversante, de l'enfance à ses derniers instants. Elle y confie ses luttes, sa foi nue, son ardent désir d'aimer Dieu comme personne ne L'a encore aimé. Cette édition rassemble le texte intégral et authentique, tel qu'elle l'a écrit, ainsi que 20 prières de Thérèse, à recevoir comme une pluie de grâces. "Thérèse de l'Enfant-Jésus est un des plus grands maîtres de la vie spirituelle de notre temps". Jean-Paul II THERESE MARTIN (1873-1897) est considérée comme "la plus grande sainte des temps modernes" (Pie X). Son témoignage d'amour inspire aujourd'hui des millions de personnes et a été traduit dans le monde entier.