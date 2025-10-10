" Où que tu sois, je sais qu'on se retrouvera toujours. " Romy ne rêve plus que d'une chose : Hawaï. Ses paysages paradisiaques, ses plages infinies, ses couchers de soleil... Après une première année à l'université en Floride, l'été est enfin arrivé et il est temps pour elle de réaliser son rêve. Accompagnée de sa meilleure amie Isadora, elle s'envole pour ce paradis qu'elle fantasme depuis toujours. Mais c'est une surprise de taille qui attend Romy là-bas : Tobias, son meilleur ami et celui de Grayson, son ex, est aussi de la partie. Ils ne se sont pas revus depuis ce fameux baiser échangé il y a un an... et ce souvenir hante toujours les pensées de Romy. Leurs retrouvailles, après ce long silence, risquent d'être mouvementées... Entre tensions, provocations et tentations, cet été pourrait bien changer leur relation à jamais. Eva Sorn est une jeune autrice française. Depuis plusieurs années, elle imagine et raconte des histoires dans un seul but, celui d'aider ses lecteurs. C'est après un voyage à Hawaï que Breathe lui est venu en tête. A travers cette romance, elle montre qu'il faut toujours croire en ses rêves et se battre pour eux.