Polar

Pique épique et carré de dames

Bruno Dinant

Elles sont quatre à vouloir se venger de Geoffroy d’Aspremont, infâme nobliau à qui elles n’accordent qu’un seul titre de noblesse : valet de pique. Elles le jugent responsable de la mort de leur amie Anna-Rosa, retrouvée au pied de la tour Sainte-Aigle.

Un an plus tard, on découvre le corps de Geoffroy au même endroit ; aussitôt, les soupçons se tournent vers le « carré de dames ». Il leur est pourtant impossible d’aider la police : si l’une d’entre elles a frappé, elles ont juré de ne jamais savoir laquelle.

Editions F Deville

|

Auteur

Editeur

Editions F Deville

Genre

Romans policiers

Pique épique et carré de dames

Paru le 30/10/2025

20,00 €

9782875992055
