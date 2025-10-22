Elles sont quatre à vouloir se venger de Geoffroy d’Aspremont, infâme nobliau à qui elles n’accordent qu’un seul titre de noblesse : valet de pique. Elles le jugent responsable de la mort de leur amie Anna-Rosa, retrouvée au pied de la tour Sainte-Aigle.
Un an plus tard, on découvre le corps de Geoffroy au même endroit ; aussitôt, les soupçons se tournent vers le « carré de dames ». Il leur est pourtant impossible d’aider la police : si l’une d’entre elles a frappé, elles ont juré de ne jamais savoir laquelle.
Editeur
Genre
Romans policiers
0
Commentaires
0
Partages
DOSSIER - Le Salon d'automne de l'édition indépendante, du 21 au 23 novembre 2025Retrouver tous les articles sur Pique épique et carré de dames par Bruno Dinant
Paru le 30/10/2025
Editions F Deville
20,00 €
Commenter ce livre