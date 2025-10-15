Inscription
De l'autre côté de la vie

Cyril Romoli, Fabrice Humbert

Un homme parle. Il raconte sa fuite hors de Paris, avec ses deux enfants. La ville, en proie à la guerre civile, est en feu. Il veut rejoindre une République du Jura sans doute illusoire. Dans un pays dévasté par le conflit, sa seule mission doit être de préserver les siens de la cruauté. La route, parcourue en voiture, à dos d'âne et souvent à pied, sera longue. Elle sera semée de dangers mortels, illuminée par la beauté de certaines rencontres. A travers champs, à travers bois, il tâche de se raccrocher à ce qu'il peut conserver d'humanité et d'amour. Ce roman haletant aux allures de conte ou de rêve évoque autant notre pays que l'itinéraire d'un homme vers l'essence de la vie. Interprétation humaine

Par Cyril Romoli, Fabrice Humbert
Chez Audiolib

|

Auteur

Cyril Romoli, Fabrice Humbert

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

De l'autre côté de la vie

Fabrice Humbert

Paru le 15/10/2025

234 pages

Audiolib

23,90 €

9791035419257
