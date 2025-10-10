Inscription
#Roman francophone

La Confusion des sentiments

Stefan Zweig, Olivier Bournac, Alzir Hella

ActuaLitté
"Quant à moi, j'étais frappé au coeur. Passionné comme je l'étais, et capable seulement de saisir les choses dans l'élan fougueux de tous mes sens, je venais pour la première fois de me sentir conquis par un maître, par un homme". Un vieil universitaire se replonge dans les souvenirs d'une année décisive de sa jeunesse. A dix-neuf ans, jeune homme fougueux et égaré, il abandonne une existence de débauche pour se vouer corps et âme au savoir. Fasciné par son charismatique professeur de philologie, il devient rapidement son protégé, puis son confident. Mais bientôt, les absences répétées du maître, ainsi que l'étrange ambivalence de son comportement, précipitent le jeune étudiant dans un profond tourment. Roman de l'ambiguïté et du non-dit, La Confusion des sentiments explore les frontières floues entre admiration, désir et trouble intérieur. Titulaire d'un doctorat en philosophie, Stefan Zweig (1881-1942) se fit d'abord connaître pour ses traductions (Verlaine, Rimbaud). Il fut également biographe ( Les Bâtisseurs du monde ), critique littéraire, auteur de pièces de théâtre ( Jérémie ) et maître incontesté dans l'art de la nouvelle ( Le Joueur d'échecs , Vingt-Quatre Heures de la vie d'une femme ). Traduit de l'allemand (Autriche) par Olivier Bournac et Alzir Hella

Par Stefan Zweig, Olivier Bournac, Alzir Hella
Chez Points

|

Auteur

Stefan Zweig, Olivier Bournac, Alzir Hella

Editeur

Points

Genre

Littérature Allemande

La Confusion des sentiments

Stefan Zweig trad. Olivier Bournac, Alzir Hella

Paru le 10/10/2025

168 pages

Points

3,00 €

9791041425563
© Notice établie par ORB
