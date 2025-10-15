Inscription
#Essais

Les promesses orphelines

Laurent Natrella, Gilles Marchand

ActuaLitté
On racontait qu'on allait marcher sur la Lune, on disait qu'en l'an 2000 on se déplacerait en voiture volante. On parlait d'un Aérotrain capable de battre tous les records de vitesse. Mais comment participer à tout ça quand on vit, comme Gino, au fin fond d'un village de l'Orléanais, quand le bulletin scolaire est en berne, quand on se demande comment séduire Roxane, la fille entrevue au bal du village des années plus tôt ? Gilles Marchand, fidèle à ses personnages toujours en décalage, nous offre une traversée poétique des Trente glorieuses par un jeune idéaliste, la tête pleine de rêves plus grands que lui, acteur à sa manière d'un monde en accélération où le bonheur pour tous semblait à portée de main. Interprétation humaine

Par Laurent Natrella, Gilles Marchand
Chez Audiolib

|

Auteur

Laurent Natrella, Gilles Marchand

Editeur

Audiolib

Genre

CD K7 Littérature

Les promesses orphelines

Gilles Marchand

Paru le 15/10/2025

274 pages

Audiolib

23,90 €

9791035419141
© Notice établie par ORB
