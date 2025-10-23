Inscription
#Essais

Le prince charmant

Isabelle Siac

ActuaLitté
Que serait un conte sans prince charmant ? Mais s'est-on jamais demandé ce qui motivait ce personnage à sauver compulsivement des femmes en détresse ? Il prend ici la parole pour raconter : Peau d'Ane, Blanche-Neige, la Belle au bois dormant... et Cendrillon, qui marquera la fin de sa carrière. A chaque fois, il croit avoir trouvé celle qui comble son désir de faire le bien ; à chaque fois, il se trouve pris à son propre piège. Car en se réduisant à être charmant, ce prince n'arrive pas à se faire aimer pour qui il est. Mais qui est-il vraiment ? A travers le récit de ses bonheurs et de ses déconvenues, il nous fait partager la difficulté d'être un homme, quand on refuse d'être roi.

Par Isabelle Siac
Chez Reconnaissance

|

Auteur

Isabelle Siac

Editeur

Reconnaissance

Genre

Essais

Retrouver tous les articles sur Le prince charmant par Isabelle Siac

Commenter ce livre

 

Le prince charmant

Isabelle Siac

Paru le 23/10/2025

144 pages

Reconnaissance

19,00 €

9782487595156
