Le prince charmant

Que serait un conte sans prince charmant ? Mais s'est-on jamais demandé ce qui motivait ce personnage à sauver compulsivement des femmes en détresse ? Il prend ici la parole pour raconter : Peau d'Ane, Blanche-Neige, la Belle au bois dormant... et Cendrillon, qui marquera la fin de sa carrière. A chaque fois, il croit avoir trouvé celle qui comble son désir de faire le bien ; à chaque fois, il se trouve pris à son propre piège. Car en se réduisant à être charmant, ce prince n'arrive pas à se faire aimer pour qui il est. Mais qui est-il vraiment ? A travers le récit de ses bonheurs et de ses déconvenues, il nous fait partager la difficulté d'être un homme, quand on refuse d'être roi.