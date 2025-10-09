Cyrano de Bergerac

Un chefs-d'oeuvre du théâtre français du XIXe siècle en édition collector LES GRANDS TEXTES DU XIXe SIECLE La gloire d'Edmond Rostand est inimaginable aujourd'hui. Ses contemporains le tiennent pour le plus grand écrivain de tous les temps. On devrait encore savoir par coeur ces vers piaffant, cliquetants, étourdissants, à l'image de Cyrano, héros romantique et baroque, d'Artagnan amoureux. Savant fou tombé de la Lune ou ferrailleur éblouissant, si tous se reconnaissent en lui, s'il nous arrache des larmes, c'est parce qu'il est d'une profonde vérité humaine. C'est lui que Roxane aimait, son intelligence, son esprit. Cyrano est une part de nous-même, le vengeur des humiliés et des offensés, des timides et des ratés de l'amour. A la fin de l'envoi, c'est toujours lui qui gagne. @ Disponible chez 12-21 L'EDITEUR NUMERIQUE