La reine Coax

George Sand

La jeune Margot est très laide, mais elle a bon coeur. Son cousin Mélidor, à la recherche d'une épouse, compte bien en profiter... De même que la reine Coax, souveraine des grenouilles, qui sollicite l'aide de l'adolescente pour rompre une ancienne malédiction. Margot a-t-elle raison de lui faire confiance ? Dans ce conte féministe, George Sand dénonce les méfaits de la cupidité et nous rappelle que l'on ne trouve le bonheur qu'en restant fidèle à soi-même. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'autrice - Contexte historique et culturel - Genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Personnages et structure - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias - Conseils de lecture conformes au programme GROUPEMENT DE TEXTES - Quand les grenouilles nous ressemblent.

La reine Coax

George Sand

Paru le 18/02/2026

96 pages

Flammarion

3,40 €

9782080495235
