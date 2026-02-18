La jeune Margot est très laide, mais elle a bon coeur. Son cousin Mélidor, à la recherche d'une épouse, compte bien en profiter... De même que la reine Coax, souveraine des grenouilles, qui sollicite l'aide de l'adolescente pour rompre une ancienne malédiction. Margot a-t-elle raison de lui faire confiance ? Dans ce conte féministe, George Sand dénonce les méfaits de la cupidité et nous rappelle que l'on ne trouve le bonheur qu'en restant fidèle à soi-même. TOUT POUR COMPRENDRE - Notes lexicales - Biographie de l'autrice - Contexte historique et culturel - Genre de l'oeuvre - Pour mieux interpréter - Personnages et structure - Chronologie et carte mentale TOUT POUR APPROFONDIR - S'approprier la lecture - Etudier l'oeuvre - Arts et médias - Conseils de lecture conformes au programme GROUPEMENT DE TEXTES - Quand les grenouilles nous ressemblent.