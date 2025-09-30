Paysages et caves de Champagne

PREFACE Michel Jolyot aime les paysages de Champagne, on pourrait même dire qu'il les adore tant il prend un soin particulier à les saisir comme il tenterait de le faire avec un humain. Il leur donne des visages, il se sert des méandres d'une vallée pour afficher un sourire, de la neige délicatement posée pour lui donner une certaine douceur ou le figer dans le temps, d'un moulin pour lui donner un esprit sautillant. Quant à notre paysage souterrain, il s'en sert pour peindre notre âme, tantôt obscure et profonde, tantôt joyeuse et lumineuse. Il l'a saisie parfois ordonnée et rigoureuse, parfois légèrement "baroque" et surprenante. Mais quel est ce paysage qui le fascine autant ? Il présente tant de visages et d'expressions. Il s'agit de celui des Coteaux, Maisons et Caves de Champagne, inscrit sur la liste du Patrimoine mondial de l'UNESCO. Il est celui qui ne se conçoit que dans sa verticalité. Si, en effet, nous le regardons à travers ses composantes naturelles, nous l'évoquons en commençant par ses forêts, puis en poursuivant par ses coteaux arborant fièrement une mer de vignes et nous finissons par cette vaste étendue de plaine, souvent liée à un cours d'eau. Si nous l'observons en reprenant le titre même de notre inscription, la verticalité prend également toute sa place, elle en devient l'essence même : en haut, les coteaux de vignes, au centre le bâti champenois, les villages aux confins de la forêt et de la vigne ou entre vigne et plaine, puis, invisible à l'oeil nu, ce sous-sol dont l'importance pour la culture de la vigne et du vin n'est plus à prouver. Entre sols calcaires et cavités crayeuses ou formées de briques, ce sous-sol abrite et permet de faire vieillir notre vin mythique. Nous aurions envie de reprendre les mots que l'on attribue à Napoleon 1er, du sous-sol de nos pyramides ou cathédrales souterraines, plusieurs siècles nous contemplent en nous révélant l'histoire de la Champagne et du Champagne. Ne jamais oublier le rôle de l'invisible. Ainsi les photos de Michel Jolyot expriment toute la complexité, la beauté et les subtilités de ce paysage culturel vivant et évolutif. Elles nous invitent au voyage, à la marche contemplative sur ces chemins que l'on devine, voire à l'introspection ou à la volonté de ce perdre dans les couloirs du temps de nos caves. Osez le voyage ! Laissez-vous porter ! Séverine Couvreur