#Essais

TDAH Les causes cachées, les solutions efficaces

Guylaine Bédard, Joël Lemaire

ActuaLitté
Mieux vivre le TDAH, ensembleEt si on regardait le TDAH autrement ? Derrière l'agitation, l'impulsivité ou l'inattention se cachent souvent des besoins du corps et de l'esprit qu'on peut apprivoiser au quotidien, à la maison comme à l'école. Dans ce livre clair et concret, Guylaine Bédard et Joël Lemaire (Institut Neurosens) partagent une approche qui reconnecte le corps et le cerveau : mieux respirer, mieux bouger, mieux dormir, structurer l'attention et apaiser les émotions. Au programme : explications simples, exercices pas à pas, routines faciles à mettre en place, repères pour dialoguer avec les enseignants et s'organiser en famille. Parents, enseignants et professionnels y trouveront un chemin rassurant pour comprendre, déculpabiliser et agir : identifier ce qui déclenche les difficultés, installer des habitudes qui rendent le quotidien plus fluide, accompagner l'enfant sans le surcharger... et mesurer les progrès dans la durée. Une boîte à outils accessible, compatible avec les suivis déjà en place. Prêt·e à faire équipe pour redonner du souffle et de la stabilité au quotidien ? Ouvrez ce livre et commencez aujourd'hui. Préface de Bérangère Thirioux, Ph. D. , neurophysiologiste.

Par Guylaine Bédard, Joël Lemaire
Chez Jikji

|

Auteur

Guylaine Bédard, Joël Lemaire

Editeur

Jikji

Genre

Psychologie de l'enfant

TDAH Les causes cachées, les solutions efficaces

Guylaine Bédard, Joël Lemaire

Paru le 26/09/2025

219 pages

Jikji

19,90 €

ActuaLitté
9789908970875
