Bougies parfumées maison

Un joli kit complet pour réaliser vos bougies parfumées ! Réalisez vous-même vos bougies parfumées, à offrir ou à s'offrir, grâce à ce magnifique kit qui contient tout ce qu'il vous faut pour les réaliser ! Vous pourrez fabriquer 3 bougies parfumées dans leur joli pot en verre coloré, aux senteurs délicates : vanille, jasmin et bois de santal. Vous trouverez dans le coffret : 3 sachets de cire en copeaux, prête-à-l'emploi et délicatement parfumée (1 parfum par sachet) 3 jolis pots en verre ambré , d'une contenance de 75 g 3 mèches de coton ciré 3 jolies étiquettes dorées Le livret d'explication pour vous accompagner dans les étapes de fabrication