Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Bougies parfumées maison

L'Atelier d'Odette

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un joli kit complet pour réaliser vos bougies parfumées ! Réalisez vous-même vos bougies parfumées, à offrir ou à s'offrir, grâce à ce magnifique kit qui contient tout ce qu'il vous faut pour les réaliser ! Vous pourrez fabriquer 3 bougies parfumées dans leur joli pot en verre coloré, aux senteurs délicates : vanille, jasmin et bois de santal. Vous trouverez dans le coffret : 3 sachets de cire en copeaux, prête-à-l'emploi et délicatement parfumée (1 parfum par sachet) 3 jolis pots en verre ambré , d'une contenance de 75 g 3 mèches de coton ciré 3 jolies étiquettes dorées Le livret d'explication pour vous accompagner dans les étapes de fabrication

Par L'Atelier d'Odette
Chez Solar

|

Auteur

L'Atelier d'Odette

Editeur

Solar

Genre

Travaux manuels

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Bougies parfumées maison par L'Atelier d'Odette

Commenter ce livre

 

Bougies parfumées maison

L'Atelier d'Odette

Paru le 25/09/2025

Solar

20,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782263192562
9782263192562
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.