Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Coffret licorne, Je suis parfaite, c'est comme ça...

I2C

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
On ne sait toujours pas si les licornes existent... mais on est sûr d'une chose : comme vous, elles sont simplement PARFAITES ! Boostez votre amour-propre en toute humilité grâce au coffret Licorne je suis parfaite, c'est comme ça ! Comme vous, la licorne est une créature unique, formidable et ... tout simplement... PARFAITE ! ... . c'est comme ça et vous n'y pouvez rien ! Le coffret Licorne je suis parfaite, c'est comme ça, vous embarque avec ce simple constat dans une chevauchée fantastique en terre gourmande ! Son magnifique mug gravé en céramique et sa cuillère à tête de licorne permettent de mélanger vos boissons magiques et /ou de déguster de délicieux mug cakes à choisir parmi 20 recettes gourmandes. Assumez simplement ce vous êtes : PARFAITE et c'est comme ça !

Par I2C
Chez I2C

|

Auteur

I2C

Editeur

I2C

Genre

Autres boissons chaudes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret licorne, Je suis parfaite, c'est comme ça... par I2C

Commenter ce livre

 

Coffret licorne, Je suis parfaite, c'est comme ça...

I2C

Paru le 25/09/2025

I2C

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782360916689
9782360916689
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.