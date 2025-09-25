Sweetie Cat blanc

Composé d'un joli mug blanc en céramique, de son couvercle assorti pour maintenir au chaud ou pour poser une gourmandise, d'une cuillère patte de chat blanche aux coussinets noirs et d'un livre de 20 recettes de boissons chaudes et de douceurs à croquer , le coffret Sweetie cat est le cadeau idéal pour les amoureux des chats, des pauses détente et des moments cocoonings ! Alerte mignonnerie en vue, avec le nouveau coffret Sweetie cat ! Parfait pour les moments de douceur et de détente... Ce charmant coffret regroupe un mug blanc finition mate en céramique de qualité supérieure, son couvercle assorti pour conserver la chaleur du contenu et celle des mignardises posées dessus, ainsi que la petite cuillère patte de chat blanche aux coussinets noirs. Craquez sans culpabiliser pour les 20 recettes de boissons et de mignardises et chat-virez de plaisir...