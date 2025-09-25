Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Chat va très bien

I2C

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les deux nouveaux mugs du coffret Chat va trés Bien vont vous faire fondre ! Deux chats à croquer ornent les mugs en céramique haute qualité ! Accompagné d'un livre de 20 recettes de boissons chaudes, sans aucun doute possible... Chat va trés bien se passer ! Chat ne rime à rien de trop stresser... Alors faites une pause douceur en solo ou en duo avec le coffret Chat va trés Bien ! Tous les ingrédients sont réunis : 2 mugs en céramique décorés de petits chats originaux à croquer et un livre de 20 recettes de boissons chaudes et gourmandes... aucun doute Chat va très bien se passer !

Par I2C
Chez I2C

|

Auteur

I2C

Editeur

I2C

Genre

Autres boissons chaudes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Chat va très bien par I2C

Commenter ce livre

 

Chat va très bien

I2C

Paru le 25/09/2025

40 pages

I2C

19,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782360916788
9782360916788
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.