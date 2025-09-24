La guerre des Jardins

2079. Hélizia, première puissance du Nouveau Monde Unifié, est une cité-Etat solarpunk où prospérité rime avec technologie. Une utopie bâtie sur l'énergie solaire, l'agriculture augmentée et la promesse d'un avenir meilleur. Mais quand une attaque pirate réussit l'impensable - percer les défenses d'Hélizia - les certitudes vacillent. Dans les vergers et les domobulles, la peur s'installe. Pour Yansa, huit ans, et sa famille, l'heure des choix approche : protéger la cité à tout prix... ou sauver leur liberté.