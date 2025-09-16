Inscription
Intelligence artistique

Pierre-alexis Folie-dupart

Ce livre vous invite à plonger dans l'univers captivant de la création par intelligence artificielle. Vous découvrirez comment Pierre-Alexis fusionne habilement son expertise artistique avec la puissance de l'IA pour donner naissance à des oeuvres étonnantes. C'est un voyage au coeur de la créativité sans limites, un aperçu de l'avenir de l'art où les possibilités sont aussi infinies que l'imagination humaine. Bienvenue dans un nouveau chapitre de l'art, où la technologie élargit nos horizons créatifs et nous offre une vision audacieuse de ce que l'avenir de la création pourrait être.

Par Pierre-alexis Folie-dupart
Chez EP média

Auteur

Pierre-alexis Folie-dupart

Editeur

EP média

Genre

Intelligence artificielle

