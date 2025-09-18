Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Droit commercial

Jean-Pierre Le Gall

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce Mémento aborde les aspects essentiels de cette branche fondamentale du droit qu'est le droit commercial. En premier lieu, sont étudiés les règles générales applicables aux commerçants (capacité pour être commerçant, obligations en résultant, fonds de commerce) ainsi que le statut de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Les sociétés commerciales font ensuite l'objet d'une étude approfondie. A l'évocation des règles générales succède un examen détaillé des principales familles de sociétés (de personnes, par actions, SARL, GIE...) qui intègre l'ordonnance du 31 juillet 2014 ; cette étude est suivie d'une présentation de l'Autorité des marchés financiers et des principales opérations de prises de contrôle des sociétés cotées. Une partie est consacrée au droit des entreprises en difficulté modifié par la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005 et les réformes postérieures (ordonnance du 12 mars 2014). Les effets de commerce achèvent cette étude. Instruments de paiement ou de crédit spécifiques de la vie commerciale, ils obéissent à des règles strictes, souvent formalistes, dont la connaissance est indispensable.

Par Jean-Pierre Le Gall
Chez Editions Dalloz

|

Auteur

Jean-Pierre Le Gall

Editeur

Editions Dalloz

Genre

Droit des affaires

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Droit commercial par Jean-Pierre Le Gall

Commenter ce livre

 

Droit commercial

Jean-Pierre Le Gall

Paru le 18/09/2025

400 pages

Editions Dalloz

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782247208296
9782247208296
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Babelio met de l'ordre dans les notes attribuées aux livres Prix Renaudot des Lycéens : les cinq finalistes 2025 Crise sociale chez Editis : le ministère et le SNE alertés sur les pratiques managériales
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.