Les jeux olympiques 2024 et la Normandie

L'année olympique 2024 n'a pas concerné que la capitale. Les régions, proches ou plus lointaines, en ont aussi largement profité. Un an plus tard, il est encore temps d'en faire un bilan. Un dossier réalisé avec de nombreux partenaires comme la DRAJES, la Caisse d'épargne, le cercle Pierre-de-Coubertin et plusieurs chercheurs universitaires de Caen et de Rouen. Dossier : - L'Etat agit pour les Jeux olympiques et paralympiques de Paris - La stratégie coordonnée des centres de préparation aux Jeux en Normandie - Le relais de la Flamme, l'événement de la ferveur locale - Qu'est-ce qu'une olympiade culturelle ? - Quelle évolution pour le parasport en Normandie ? - L'odyssée de la Flamme en Seine-Maritime, un projet collectif - La Caisse d'épargne Normandie, pour des Jeux utiles à son territoire - Le Belem et les Jeux olympiques - Le partenariat financier des athlètes Regards variés : - La valorisation du patrimoine romain : le projet Juliobona - Le Petit-Quevilly, capitale française de la fermeture Eclair - Des trains touristiques et aux "petits trains urbains" La Normandie dans les livres... et sur la toile Points forts, mots clés : Normandie - Sport - Jeux olympiques et paralympiques - Sportifs normands.