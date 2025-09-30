Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Aimes-tu Dietrich Buxtehude ?

Alain Pucciarelli

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un homme croise une femme, quoi de plus banal ? Mais cette femme, qui bien malgré elle, le détruit au premier regard, est l'agent d'un destin rare et cruel : elle le dépouille de sa vie, de ses habitudes, elle le dénude et devient en un instant son coeur battant. On appelle cela la passion amoureuse. La passion, la vraie, celle qui dévore et régénère parfois, n'est ni un cadeau, ni une malédiction, mais une confrontation avec le destin. Et la finitude. Si nous avons tous rendez-vous avec la mort, peu d'entre nous ont rendez-vous avec la passion. Le corpus musical et littéraire regorge de ces relations étranges et envoûtantes qui conduisent souvent un homme et une femme à l'abîme... Mais enfin, avant le néant qui nous attend, certains font cette découverte de l'absolu, consciemment, et connaissent la plus intense expérience de leur vie sur terre, donnant ainsi à l'existence humaine si précaire son illustration la plus belle. Celle de la fusion primale avec un être de rencontre. Et d'une union qui, au-delà de sa puissance terrifiante, sombrera un jour terminal avec le dernier souffle. Pourtant, si la vie a un sens, n'est-il pas, peut-être, là ? Que chacun accepte les inégalités en la matière. Nul n'y peut rien.

Par Alain Pucciarelli
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Alain Pucciarelli

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Aimes-tu Dietrich Buxtehude ? par Alain Pucciarelli

Commenter ce livre

 

Aimes-tu Dietrich Buxtehude ?

Alain Pucciarelli

Paru le 30/09/2025

118 pages

Les Impliqués

14,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042811099
9791042811099
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.