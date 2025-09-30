Inscription
#Roman francophone

Et pourtant elle penche

Jean Marc

ActuaLitté
A Saint-Suffren, petit village de Haute-Provence, la flèche du clocher commence à pencher. En cause : un sol argileux affaibli par la sécheresse. Tandis que l'Architecte des Bâtiments de France préconise de retirer la flèche en pierre pour alléger l'édifice, le maire Neliante Bérardin imagine un projet audacieux : transformer l'inclinaison en curiosité touristique, comme à Pise. Tensions locales, incidents techniques et retournements de situation transforment l'affaire du clocher en feuilleton villageois. Et au bout du compte, c'est toute une communauté qui se réinvente.

Par Jean Marc
Chez Les éditions du Panthéon

|

Auteur

Jean Marc

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

Et pourtant elle penche

Jean Marc

Paru le 30/09/2025

144 pages

Les éditions du Panthéon

16,50 €

ActuaLitté
9782754775465
© Notice établie par ORB
