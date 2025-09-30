Et pourtant elle penche

A Saint-Suffren, petit village de Haute-Provence, la flèche du clocher commence à pencher. En cause : un sol argileux affaibli par la sécheresse. Tandis que l'Architecte des Bâtiments de France préconise de retirer la flèche en pierre pour alléger l'édifice, le maire Neliante Bérardin imagine un projet audacieux : transformer l'inclinaison en curiosité touristique, comme à Pise. Tensions locales, incidents techniques et retournements de situation transforment l'affaire du clocher en feuilleton villageois. Et au bout du compte, c'est toute une communauté qui se réinvente.