Le choix de Bastkalina

Vous rêvez de voyages, d'ivresse de senteurs tropicales ? D'épices, de cuisine caribéenne, rasta ital livity ? Dans un univers reflet d'un archipel créole ? Suivez Bastkalina, une Kalouane Benza, du fait de l'intégration de son ile par Benzagone. Doit-elle renier ses origines pour se hisser au comité exécutif de l'IFB ? A l'heure du choix, un don de sa grand-mère, l'entrainera dans un voyage identitaire, sur les traces d'un papi dreads sculpteur, d'un papa chimiste accusé de fomenter des attentats, jusqu'à succomber au charme sensible d'un surdoué atypique. Un coup de foudre à l'épreuve des jalousies, médisances et aspirations contraires. Une invitation à écouter nos ancêtres pour mieux les entendre. Un roman feel good créole caraïbe qui explore les nuances de la liberté et de l'amour. Liberté de choix, d'être soi-même, pour son pays, son peuple. Amour de soi, de sa famille, sa culture, son identité. Et, en apothéose, l'amour avec un A explosif.