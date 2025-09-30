Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Le choix de Bastkalina

Irena Dubois

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Vous rêvez de voyages, d'ivresse de senteurs tropicales ? D'épices, de cuisine caribéenne, rasta ital livity ? Dans un univers reflet d'un archipel créole ? Suivez Bastkalina, une Kalouane Benza, du fait de l'intégration de son ile par Benzagone. Doit-elle renier ses origines pour se hisser au comité exécutif de l'IFB ? A l'heure du choix, un don de sa grand-mère, l'entrainera dans un voyage identitaire, sur les traces d'un papi dreads sculpteur, d'un papa chimiste accusé de fomenter des attentats, jusqu'à succomber au charme sensible d'un surdoué atypique. Un coup de foudre à l'épreuve des jalousies, médisances et aspirations contraires. Une invitation à écouter nos ancêtres pour mieux les entendre. Un roman feel good créole caraïbe qui explore les nuances de la liberté et de l'amour. Liberté de choix, d'être soi-même, pour son pays, son peuple. Amour de soi, de sa famille, sa culture, son identité. Et, en apothéose, l'amour avec un A explosif.

Par Irena Dubois
Chez youStory

|

Auteur

Irena Dubois

Editeur

youStory

Genre

Autres régions

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le choix de Bastkalina par Irena Dubois

Commenter ce livre

 

Le choix de Bastkalina

Irena Dubois

Paru le 30/09/2025

254 pages

youStory

17,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381243924
9782381243924
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.