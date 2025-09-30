"Un boucan assourdissant et sans intérêt" , "Un rock bas de gamme pour une foule peu exigeante" , "Le groupe le plus bruyant et le moins subtil du rock" , "Une bande de ploucs qui font un maximum de bruit pour un minimum de musique" , "Le groupe le plus vulgaire et sans classe du rock" ... Ces critiques de journalistes (parmi tant d'autres) concernent toutes la même formation américaine de rock : Grand Funk Railroad. Elles sont autant de bonnes raisons de se plonger dans la carrière de ce groupe honni par la presse, qui connaît pourtant un succès populaire fulgurant aux Etats-Unis durant la première moitié des années 1970. Ce livre revient sur les diverses raisons de l'effacement de Grand Funk Railroad dans les mémoires du rock. Il présente également un nouveau point de vue, plus factuel, sur l'histoire du groupe, au fil de sa discographie et des événements clés de son parcours.