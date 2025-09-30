Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Grand funk railroad

Thierry Aznar

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
"Un boucan assourdissant et sans intérêt" , "Un rock bas de gamme pour une foule peu exigeante" , "Le groupe le plus bruyant et le moins subtil du rock" , "Une bande de ploucs qui font un maximum de bruit pour un minimum de musique" , "Le groupe le plus vulgaire et sans classe du rock" ... Ces critiques de journalistes (parmi tant d'autres) concernent toutes la même formation américaine de rock : Grand Funk Railroad. Elles sont autant de bonnes raisons de se plonger dans la carrière de ce groupe honni par la presse, qui connaît pourtant un succès populaire fulgurant aux Etats-Unis durant la première moitié des années 1970. Ce livre revient sur les diverses raisons de l'effacement de Grand Funk Railroad dans les mémoires du rock. Il présente également un nouveau point de vue, plus factuel, sur l'histoire du groupe, au fil de sa discographie et des événements clés de son parcours.

Par Thierry Aznar
Chez Camion blanc

|

Auteur

Thierry Aznar

Editeur

Camion blanc

Genre

Rock

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Grand funk railroad par Thierry Aznar

Commenter ce livre

 

Grand funk railroad

Thierry Aznar

Paru le 19/09/2025

Camion blanc

28,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782378484934
9782378484934
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.