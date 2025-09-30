L'autre débarquement, correspondants de guerre

Le 6 juin 1944, l'Armada alliée emmène avec elle des correspondants de guerre parmi les plus célèbres : Robert Capa, Ernest Hemingway, Cornelius Ryan, etc. Des femmes, bien qu'interdites de front, rendent compte, aussi, au monde entier de la plus grande expédition amphibie de tous les temps : Martha Gellhorn, Lee Miller, Helen Kirkpatrick font partie des plus brillantes. L'autre débarquement veut à la fois leur rendre hommage et proposer une histoire qui restait à écrire en Normandie. Points forts, mots-clés : Normandie - Seconde Guerre mondiale - Débarquement - Omaha Beach - Bayeux - Arromanches - Creully - Vouilly - Cherbourg - Caen - Falaise-Chambois.