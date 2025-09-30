Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Sporus

Eric Mangin

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Rome, 60 après J. -C. Un nom effacé. Une silhouette dans l'ombre. Et pourtant... Dans les ombres dorées de l'Empire, un enfant est arraché à son identité pour devenir le reflet troublant d'une impératrice assassinée. Sporus, choisi pour sa ressemblance saisissante avec Poppée, est façonné par les désirs capricieux d'un empereur sombrant dans la folie. Castré, paré de soieries et aimé - il devient muse, épouse, ainsi que le spectre d'une femme meurtrie. A travers ses yeux, nous plongeons dans un monde au bord du gouffre ; dans les fastes empoisonnés de la cour de Néron ; dans les murmures des complots, jusqu'à l'incendie de Rome, illuminant la nuit d'une lueur apocalyptique ; et les persécutions sanglantes, où le cri des innocents se mêle au fracas des armes. Sporus n'est pas seulement un témoin, il est le miroir déformé d'un pouvoir dévorant, la voix oubliée d'une époque en ruine. Son histoire, longtemps tue, résonne comme un chant fragile et brûlant, entre douleur et beauté. Victime et survivant, son destin nous hante bien après la dernière page, éclairant d'un jour nouveau les derniers feux d'un empire en déclin. Plongez dans cette biographie romancée et poignante pour découvrir la tragédie d'un être dont l'âme a été sacrifiée sur l'autel de la décadence et du pouvoir. .

Par Eric Mangin
Chez Edition des libertés

|

Auteur

Eric Mangin

Editeur

Edition des libertés

Genre

Antiquité

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Sporus par Eric Mangin

Commenter ce livre

 

Sporus

Eric Mangin

Paru le 30/09/2025

315 pages

Edition des libertés

24,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487284487
9782487284487
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.