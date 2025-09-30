Rome, 60 après J. -C. Un nom effacé. Une silhouette dans l'ombre. Et pourtant... Dans les ombres dorées de l'Empire, un enfant est arraché à son identité pour devenir le reflet troublant d'une impératrice assassinée. Sporus, choisi pour sa ressemblance saisissante avec Poppée, est façonné par les désirs capricieux d'un empereur sombrant dans la folie. Castré, paré de soieries et aimé - il devient muse, épouse, ainsi que le spectre d'une femme meurtrie. A travers ses yeux, nous plongeons dans un monde au bord du gouffre ; dans les fastes empoisonnés de la cour de Néron ; dans les murmures des complots, jusqu'à l'incendie de Rome, illuminant la nuit d'une lueur apocalyptique ; et les persécutions sanglantes, où le cri des innocents se mêle au fracas des armes. Sporus n'est pas seulement un témoin, il est le miroir déformé d'un pouvoir dévorant, la voix oubliée d'une époque en ruine. Son histoire, longtemps tue, résonne comme un chant fragile et brûlant, entre douleur et beauté. Victime et survivant, son destin nous hante bien après la dernière page, éclairant d'un jour nouveau les derniers feux d'un empire en déclin. Plongez dans cette biographie romancée et poignante pour découvrir la tragédie d'un être dont l'âme a été sacrifiée sur l'autel de la décadence et du pouvoir. .