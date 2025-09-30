Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Les êtres chairs

Toni Di Troia

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Les êtres chers sont ceux qui nous font souffrir dans notre chair quand ils souffrent. Et les mêmes nous ravissent et nous délectent quand dans nos bras ils se réjouissent. La chair appelle la chair. Mais cet appel est celui des condamnés. Nous sommes tous des condamnés. Depuis la naissance, nous attendons l'exécution d'une sentence que nous ne parvenons plus à comprendre, à admettre, à justifier. La mort nous est odieuse depuis la mort de Dieu. Désormais, ce qui est humain divague entre nostalgie des origines, des commencements, et rejet réprobateur de la fin, des dénouements. Du moins est-ce le parcours volontairement élucubré de celui qui témoigne ici du funeste et de son aimable contraire.

Par Toni Di Troia
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Toni Di Troia

Editeur

Les Impliqués

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les êtres chairs par Toni Di Troia

Commenter ce livre

 

Les êtres chairs

Toni Di Troia

Paru le 30/09/2025

392 pages

Les Impliqués

32,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791042811365
9791042811365
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter “Je n’ai jamais rien lu de tel : ce roman nous apprend la tendresse”
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.