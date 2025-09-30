A 29 ans, l'autrice ne s'attendait pas à croiser la route du cancer. Maman d'une petite fille, auxiliaire de puériculture, elle mène une vie bien remplie jusqu'au jour où un diagnostic bouleverse tout : lymphome de Hodgkin. Dans ce récit sincère, drôle et profondément humain, Louise Debusschere raconte son combat contre la maladie. Des premiers symptômes à la rémission, elle partage les traitements, les doutes, les douleurs, mais aussi les moments d'amour, de lumière et de joie. Entourée des siens, elle puise la force de continuer, et transforme l'épreuve en une aventure pleine d'autodérision, de courage et d'espoir. " Cher Monsieur Hodgkin " est un hommage à la vie et à la résilience, une main tendue à tous ceux qui traversent la tempête.