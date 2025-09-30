Inscription
La civilisation judeo-chretienne

Sophie Bessis

ActuaLitté
Depuis quarante ans, le concept de "civilisation judéo-chrétienne" domine les discours politiques et médiatiques en Occident, présenté comme le socle culturel de l'Europe et de l'Amérique du Nord. Mais que cache cette expression devenue une référence hégémonique ? Récupéré par des acteurs variés - Etats, mouvements politiques ou nationalismes - ce concept est utilisé de toutes parts pour réécrire l'histoire, servant en Europe à occulter deux millénaires de persécutions antisémites, à nier l'apport de l'Orient dans son passé et à exclure l'islam de ses références culturelles. Le sionisme puis l'Etat d'Israël à partir de sa création ont eu besoin d'affirmer leur ancrage exclusif à l'Occident, se proclamant aujourd'hui comme le "bastion avancé de la civilisation judéochrétienne" face à "l'ennemi arabo-musulman" , tandis que les nationalismes arabes ont vu dans cette expression un instrument commode pour nier la dimension juive de l'histoire de leurs propres pays. Sophie Bessis, dans cette nouvelle édition, dévoile comment ce binôme, loin d'être neutre, est utilisé partout pour rendre impossibles desc

Par Sophie Bessis
Chez Liens qui libèrent (Les)

|

Auteur

Sophie Bessis

Editeur

Liens qui libèrent (Les)

Genre

Sociologie

La civilisation judeo-chretienne

Sophie Bessis

Paru le 25/09/2025

112 pages

Liens qui libèrent (Les)

12,00 €

ActuaLitté
