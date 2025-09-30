Inscription
Berlin Night After Glow

Chris Noltekuhlmann, Cassidy George

Une série de portraits intimes de la emblématique culture club de Berlin Berlin Night After Glow est l'hommage de Chris Noltekuhlmann à la culture club de Berlin. Pendant deux ans, il a pho- tographié des danseurs, des DJ, des artistes et des clubbers dans son studio après leurs nuits d'évasion techno. Des tenues inspirées du fétichisme à la mode éclectique qui transcende les normes de genre, l'objectif de Noltekuhlmann révèle le style personnel comme un puissant moyen d'expression. Sur fond de l'héritage historique de Berlin, ce livre capture l'énergie, la liberté et l'esprit d'une ville où la danse est un rituel sacré. Noltekuhlmann est un photographe basé à Los Angeles et à Berlin. Il s'est fait un nom grâce à son style authentique parmi les meilleures marques, travail- lant avec des célébrités comme Gisele Bündchen, Ewan McGregor et Timothée Chalamet, et a réalisé de nombreuses campagnes primées.

Paru le 30/09/2025

208 pages

62,00 €

9783969002179
