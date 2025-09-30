Ce livre est le fruit d'une non-exposition. Empêché par le Covid, le travail d'Elidée, collectif d'artistes, n'a pu être présenté. Il s'agissait, selon la note d'intention en réponse à l'appel à projet de la ville d'Amiens, de s'emparer de la notion de " Pas de porte ". A charge pour chacun des artistes de décliner dans son ou ses médiums d'expression la vision qu'il avait de ce concept. Devant l'impossibilité d'exposer, le groupe a décidé que toutes les oeuvres réalisées seraient prises en photos et proposées dans un ouvrage. Le souhait a rapidement été de ne pas en faire un catalogue fictif mais un livre à part entière. Nous avons choisi d'y explorer des perspectives inédites, souvent délaissées dans les récits traditionnels sur notre cité. S'immerger dans cette nouvelle approche s'apparente à entrer dans une exposition en plein air où chaque recoin évoque une histoire, chuchote les mystères d'un temps passé, dévoile une saga... En tant qu'artistes, nous nous sommes inspirés de ce riche héritage pour donner vie à des oeuvres nouvelles, qui à leur tour, deviendront les témoins d'une époque. Chacun des créateurs, avec sa sensibilité propre, a saisi et traduit ce patrimoine. Qu'il s'agisse de photographies, de dessins, de découpages ou de sculptures, leurs travaux nous offrent une fenêtre sur le passé et, à travers elle, une vision renouvelée de notre présent. Ils nous rappellent que l'histoire n'est pas figée dans les livres, mais vit et respire entre l'empreinte personnelle et le souvenir collectif. Nous avions choisi pour cette exposition non pas un mais des lieux de présentation. Et quoi de plus pertinent pour notre sujet, que d'aller à la rencontre des commerçants sur leur propre " pas de porte ". Mon rôle dans ce projet initial ne revêtait pas un caractère artistique. Il s'agissait de convaincre chacun des commerçants d'accorder une place à nos oeuvres. Agnès Gomez avait souhaité exposer ses dessins de nu chez un photographe, Sylvie Gosselin dans les différents lieux qu'elle avait photographiés, Hélène Naty chez un maroquinier et un marchand de layette, Hélène Héniquez dans tous les lieux d'Amiens dont elle avait retrouvé des photos anciennes d'employés ou de patrons devant leur boutique. Avec l'élaboration de cet ouvrage, la donne a changé. Pas de catalogue, pas de cartels ou de textes explicatifs comme on en trouve dans toute exposition. Il fallait se livrer à un travail d'écriture tant pour accompagner les oeuvres que pour présenter les artistes. C'est ce à quoi je me suis employé. Et quoi de plus tentant que de faire découvrir au fil des pages, les pas de porte de chacun de ces artistes, brossant notre époque à travers leur travail quotidien.