Maman, j'ai mal au ventre !

" Maman j'ai mal. J'ai peur. Je ne veux pas retourner à l'école. ". L'auteure a 7 ans lorsqu'elle prononce ces mots. Dans ce témoignage bouleversant, elle relate comment les douleurs de son enfance sont devenues le point de départ d'un voyage intérieur empreint de détermination. Entre les silences d'un père absent, la force d'une mère courageuse et les blessures invisibles d'un héritage familial, l'histoire explore les liens qui nous façonnent et les fardeaux que nous portons parfois malgré nous. Le récit met en valeur la force intérieure face à un mal-être profond, où la douleur physique incarne des blessures émotionnelles et transgénérationnelles. Par le pardon et la réconciliation, il célèbre notre pouvoir à se libérer des chaînes.