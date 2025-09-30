Inscription
#Roman francophone

Maman, j'ai mal au ventre !

Esther Benichou

" Maman j'ai mal. J'ai peur. Je ne veux pas retourner à l'école. ". L'auteure a 7 ans lorsqu'elle prononce ces mots. Dans ce témoignage bouleversant, elle relate comment les douleurs de son enfance sont devenues le point de départ d'un voyage intérieur empreint de détermination. Entre les silences d'un père absent, la force d'une mère courageuse et les blessures invisibles d'un héritage familial, l'histoire explore les liens qui nous façonnent et les fardeaux que nous portons parfois malgré nous. Le récit met en valeur la force intérieure face à un mal-être profond, où la douleur physique incarne des blessures émotionnelles et transgénérationnelles. Par le pardon et la réconciliation, il célèbre notre pouvoir à se libérer des chaînes.

Par Esther Benichou
Chez Les éditions du Panthéon

|

Auteur

Esther Benichou

Editeur

Les éditions du Panthéon

Genre

Littérature française

Maman, j'ai mal au ventre !

Esther Benichou

Paru le 30/09/2025

184 pages

Les éditions du Panthéon

18,90 €

9782754775083
© Notice établie par ORB
