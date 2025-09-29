Inscription
En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

La transbordeuse d'oranges

Hélène Legrais

Au début du xxe siècle, Cerbère n'est qu'un petit village frontalier accueillant les trains de marchandises en provenance d'Espagne. C'est là que Rosette a choisi de travailler en tant que transbordeuse. Dans le tumulte incessant de la gare, sa tâche consiste à faire passer de lourdes cargaisons de fruits d'un train à un autre, un labeur épuisant et sous-rémunéré. Et alors qu'une révolte éclate, divisant le village, la jeune femme se retrouve déchirée entre cet élan inédit de solidarité et son amour éperdu pour le fils du patron. Ce roman, véritable témoignage historique, dénonce les conditions de travail de ces femmes du début du siècle passé et décrit la façon dont elles ont organisé, sans le savoir, la toute première grève féminine en France.

Par Hélène Legrais
Chez Editions le Temple d'or

|

Auteur

Hélène Legrais

Editeur

Editions le Temple d'or

Genre

Languedoc-Roussillon

La transbordeuse d'oranges

Hélène Legrais

Paru le 29/09/2025

288 pages

Editions le Temple d'or

10,00 €

9782366525311
