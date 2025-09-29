La transbordeuse d'oranges

Au début du xxe siècle, Cerbère n'est qu'un petit village frontalier accueillant les trains de marchandises en provenance d'Espagne. C'est là que Rosette a choisi de travailler en tant que transbordeuse. Dans le tumulte incessant de la gare, sa tâche consiste à faire passer de lourdes cargaisons de fruits d'un train à un autre, un labeur épuisant et sous-rémunéré. Et alors qu'une révolte éclate, divisant le village, la jeune femme se retrouve déchirée entre cet élan inédit de solidarité et son amour éperdu pour le fils du patron. Ce roman, véritable témoignage historique, dénonce les conditions de travail de ces femmes du début du siècle passé et décrit la façon dont elles ont organisé, sans le savoir, la toute première grève féminine en France.