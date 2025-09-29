Même les pierres ont une histoire

Automne 1963, Ariège. Francisco Ibanez dirige depuis plus de quarante ans le domaine du Terrefort pour le compte du propriétaire Arnaud de Saint-Geniès. En l'absence ponctuelle de ce dernier, Francisco apprend que Philippe, le frère au tempérament sulfureux de son patron, rentre au pays après avoir disparu subitement à la Libération. Des questions surgissent alors : quelle est la raison de son retour inattendu ? Quelles sont ses véritables intentions ? Francisco en est sûr, ce revirement va bouleverser le quotidien de cette famille aisée, et raviver un passé que tous ont tenté d'oublier. A travers les yeux du régisseur, l'auteur dépeint un récit captivant et détaillé sur des thèmes aussi variés qu'humains, allant des sentiments amoureux au développement de l'industrie, en passant par les événements des deux guerres mondiales.