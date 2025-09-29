Monstre sacré du cinéma français, révélé dans les années 80 par un rôle devenu culte, Charles Saint-Paul est depuis surnommé "Marius". Lorsqu'il disparaît en mer, laissant son voilier vide au large d'Ouessant, la France entière s'émeut. Mais très vite, la compassion laisse place au soupçon : qui était vraiment Marius ? Derrière le mythe, un homme fracturé, aux prises avec ses excès, ses colères, et l'ombre de violences commises. Alors qu'on se dispute sa mémoire, la journaliste Alice Cozic s'empare de l'affaire. Peu à peu, sa quête la conduit à une vérité bien plus dérangeante : Charles est bien vivant, et le moment de rendre des comptes approche. Adieu Marius est un roman ambigu, tendu et contemporain, qui interroge la mémoire collective, la fuite, et la manière dont on enterre parfois les vivants.