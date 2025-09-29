Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Haute-Garonne insolite

Patrick Caujolle

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Connaissez-vous ce petit cordonnier toulousain devenu l’un des Maîtres du Caire ? Saviez-vous que l’une des plus grosses équipes de braqueurs de ces trente dernières années était menée par un grand-père de quatre-vingt-trois ans ? Saviez-vous que le brouillon de l’un des plus grands livres de la littérature française fut trouvé par hasard à Saint-Sernin ? De l’affaire Léotade à l’affaire Viguier, de la tuerie de Fonsorbes aux faiblesses du curé d’Albiac, du scandale de Bragayrac à l’avion fantôme de Palaminy, de la maison hantée de Revel aux pouvoirs extraordinaires de Serge Alalouf, découvrez la face cachée d’un département aux multiples visages. Que vous soyez commingeois ou toulousain, habitant du Volvestre ou du Lauragais, la Haute-Garonne insolite vous dévoile toute une mosaïque d’anecdotes et de portraits que l’auteur a exhumés pour vous des entrailles de l’Histoire. Il suffit parfois d’une fenêtre pour éclaircir ce que le temps obscurcit. La Haute-Garonne insolite l’ouvre pour vous.

Par Patrick Caujolle
Chez Editions le Temple d'or

|

Auteur

Patrick Caujolle

Editeur

Editions le Temple d'or

Genre

Histoire régionale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Haute-Garonne insolite par Patrick Caujolle

Commenter ce livre

 

Haute-Garonne insolite

Patrick Caujolle

Paru le 29/09/2025

464 pages

Editions le Temple d'or

10,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782366525281
9782366525281
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.