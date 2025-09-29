Connaissez-vous ce petit cordonnier toulousain devenu l’un des Maîtres du Caire ? Saviez-vous que l’une des plus grosses équipes de braqueurs de ces trente dernières années était menée par un grand-père de quatre-vingt-trois ans ? Saviez-vous que le brouillon de l’un des plus grands livres de la littérature française fut trouvé par hasard à Saint-Sernin ? De l’affaire Léotade à l’affaire Viguier, de la tuerie de Fonsorbes aux faiblesses du curé d’Albiac, du scandale de Bragayrac à l’avion fantôme de Palaminy, de la maison hantée de Revel aux pouvoirs extraordinaires de Serge Alalouf, découvrez la face cachée d’un département aux multiples visages. Que vous soyez commingeois ou toulousain, habitant du Volvestre ou du Lauragais, la Haute-Garonne insolite vous dévoile toute une mosaïque d’anecdotes et de portraits que l’auteur a exhumés pour vous des entrailles de l’Histoire. Il suffit parfois d’une fenêtre pour éclaircir ce que le temps obscurcit. La Haute-Garonne insolite l’ouvre pour vous.