SSIAP1 Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes

Ce livre est un support pédagogique complet conçu pour accompagner les candidats dans leur formation au diplôme SSIAP 1. Structuré et illustré, il facilite l'apprentissage des fondamentaux du métier d'agent de sécurité incendie et d'assistance à personnes. Conforme à l'arrêté du 2 mai 2005 modifié, il répond aux exigences réglementaires applicables aux Etablissements Recevant du Public (ERP) et aux Immeubles de Grande Hauteur (IGH). Toutes les notions clés du programme : prévention, protection, évacuation, gestion des installations et accueil des secours Illustrations, schémas et définitions pour un apprentissage visuel et efficace Idéal pour la formation initiale, la remise à niveau et les recyclages SSIAP 1 204 pages de contenu clair, rigoureux et facile à mémoriser Destiné aux futurs agents, aux centres de formation et aux professionnels de la sécurité incendie, ce manuel est l'outil indispensable pour se préparer sérieusement à l'examen SSIAP 1 et assurer ses missions en toute sécurité. SOMMAIRE : LE FEU ET SES CONSEQUENCES Le feu Comportement au feu LA SECURITE INCENDIE Principes de classement des établissements Fondamentaux et principes généraux de sécurité incendie Dessertes des bâtiments Cloisonnement d'isolation des risques Evacuation du public et des occupants Désenfumage Eclairage de sécurité Les différents moyens de secours Les moyens d'extinction Dispositions pour faciliter l'action des sapeurs-pompiers LES INSTALLATIONS TECHNIQUES Les installations électriques Les ascenseurs et les nacelles Les installations fixes d'extinction automatique Colonnes sèches - colonnes humides Le Système de Sécurité Incendie RÔLE ET MISSIONS DES AGENTS DE SECURITE INCENDIE ET D'ASSISTANCE A PERSONNES Le service de sécurité Les consignes de sécurité et la main courante Le poste central de sécurité La ronde de sécurité La surveillance des travaux Mise en oeuvre des moyens d'extinction Appel et réception des services publics de secours Sensibilisation des occupants Les commissions de sécurité (pour information) CONCRETISATION DES ACQUIS Visite applicative Mises en situation d'intervention Lexique Exemples de Q. C. M. 18ème édition - septembre 2025 - ISBN 978-2-35738-992-2 - Format 15 x 21 cm - 200 pages - Réf. éditeur SSIAP1-03

SSIAP1 Service de Sécurité Incendie et d'Assistance à Personnes

Paru le 29/09/2025

200 pages

23,00 €

9782357389922
