Un anniversaire compromis

Organiser un repas, peu importe l'occasion, n'est pas une sinécure, surtout pour ma mère, et principalement quand elle se rend compte que nous risquons de nous retrouver treize à table. Superstitieuse comme elle est, elle ne va pas s'en remettre. Alors, comment résoudre le problème sans créer justement... d'autres problèmes ? Il existait forcément une solution et nous allions tous nous employer à la trouver... malheureusement, il n'y avait pas que cela.