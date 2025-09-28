Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Roman francophone

Un anniversaire compromis

Brigitte Baumont

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Organiser un repas, peu importe l'occasion, n'est pas une sinécure, surtout pour ma mère, et principalement quand elle se rend compte que nous risquons de nous retrouver treize à table. Superstitieuse comme elle est, elle ne va pas s'en remettre. Alors, comment résoudre le problème sans créer justement... d'autres problèmes ? Il existait forcément une solution et nous allions tous nous employer à la trouver... malheureusement, il n'y avait pas que cela.

Par Brigitte Baumont
Chez Rouge et Noir alternative

|

Auteur

Brigitte Baumont

Editeur

Rouge et Noir alternative

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Un anniversaire compromis par Brigitte Baumont

Commenter ce livre

 

Un anniversaire compromis

Brigitte Baumont

Paru le 28/09/2025

228 pages

Rouge et Noir alternative

17,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782356021748
9782356021748
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

"Ce n’est pas qu’on n’aime pas Carrère ou Mauvignier, c’est qu’ils n’ont pas besoin de nous" Je voulais vivre, élu plus beau titre de l'année 2025 Demon Slayer : au moins une bonne raison de ne pas se précipiter "Ce n'est pas de la science-fiction, c'est de la littérature" : le choc du roman de Mathieu Belezi
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.