Puissance de la distinction bourgeoise, arrogance à l'égard du goût des autres, force de la prescription culturelle, emprise de la technologie, fétichisme de la marchandise, persistance des défiances générationnellesâ¦ Cette réflexion mordante et documentée appelle à questionner notre consommation musicale dans le monde tel qu'il va. Né dans les années 1960, Gilles Suchey est ex-animateur de radio associative, ex-libraire, musicien dans ses rêves et prof d'électronique. Auteur de nombreux articles, "On ne dit pas tu écoutes de la merde" est son premier livre.
Par
Gilles Suchey Chez
Editions Battements par minute
