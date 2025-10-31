Inscription
#Essais

On ne dit pas tu écoutes de la merde

Gilles Suchey

ActuaLitté
Puissance de la distinction bourgeoise, arrogance à l'égard du goût des autres, force de la prescription culturelle, emprise de la technologie, fétichisme de la marchandise, persistance des défiances générationnellesâ¦ Cette réflexion mordante et documentée appelle à questionner notre consommation musicale dans le monde tel qu'il va. Né dans les années 1960, Gilles Suchey est ex-animateur de radio associative, ex-libraire, musicien dans ses rêves et prof d'électronique. Auteur de nombreux articles, "On ne dit pas tu écoutes de la merde" est son premier livre.

Par Gilles Suchey
Chez Editions Battements par minute

|

Auteur

Gilles Suchey

Editeur

Editions Battements par minute

Genre

Histoire de la musique

On ne dit pas tu écoutes de la merde

Gilles Suchey

Paru le 31/10/2025

233 pages

Editions Battements par minute

10,00 €

ActuaLitté
9791097627713
