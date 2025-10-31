Puissance de la distinction bourgeoise, arrogance à l'égard du goût des autres, force de la prescription culturelle, emprise de la technologie, fétichisme de la marchandise, persistance des défiances générationnellesâ¦ Cette réflexion mordante et documentée appelle à questionner notre consommation musicale dans le monde tel qu'il va. Né dans les années 1960, Gilles Suchey est ex-animateur de radio associative, ex-libraire, musicien dans ses rêves et prof d'électronique. Auteur de nombreux articles, "On ne dit pas tu écoutes de la merde" est son premier livre.