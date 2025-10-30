Le Tarot coréen

Une version unique et contemporaine de la pratique divinatoire des tarots, enracinée dans la culture et la tradition coréennes. Ces jeux de cartes offrent une approche fascinante qui allie les symboles ancestraux coréens avec les principes universels du tarot. Les Tarots coréens mêlent harmonieusement les éléments traditionnels du tarot avec les motifs culturels propres à la Corée, tels que les créatures mythologiques, les éléments naturels, et les valeurs spirituelles coréennes. L'objectif est de créer un système de divination qui soit non seulement précis et fiable, mais aussi profondément enraciné dans l'héritage culturel de la Corée. Chaque carte est soigneusement illustrée pour offrir une interprétation à la fois visuelle et spirituelle. Ces tarots sont utilisés pour la méditation, la prise de décision, et comme moyen de développement personnel.