Steve Jobs, Winston Churchill, Napoléon Bonaparte, Gandhi, Albert Einstein... Tous utilisent chaque jour le Bullshit Tarot pour leurs décisions importantes. Ce magnifique tarot, superbement illustré, est le croisement follement réussi du célèbre Tarot de Marseille avec le meilleur de la culture managériale. Mais 100 % pour rire. Formidable synthèse de milliers d'années d'études, le Bullshit Tarot a été élaboré avec le plus grand soin par les meilleurs experts en art divinatoire des plus prestigieuses universités (Stanford, Harvard, MIT, Jouy-en-Josas, etc.), spécialement à destination des cadres stressés de nos belles entreprises et administrations. Puissant outil de guidance et d'aide à la décision, il permet de découvrir de quoi demain sera fait, au travail comme à la maison. Contient : - Un livre de 116 pages parfaitement bullshitesque. - 78 cartes de tarot décalées.