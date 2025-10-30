Inscription
#Essais

Bullshit Tarot

Fix

ActuaLitté
Steve Jobs, Winston Churchill, Napoléon Bonaparte, Gandhi, Albert Einstein... Tous utilisent chaque jour le Bullshit Tarot pour leurs décisions importantes. Ce magnifique tarot, superbement illustré, est le croisement follement réussi du célèbre Tarot de Marseille avec le meilleur de la culture managériale. Mais 100 % pour rire. Formidable synthèse de milliers d'années d'études, le Bullshit Tarot a été élaboré avec le plus grand soin par les meilleurs experts en art divinatoire des plus prestigieuses universités (Stanford, Harvard, MIT, Jouy-en-Josas, etc.), spécialement à destination des cadres stressés de nos belles entreprises et administrations. Puissant outil de guidance et d'aide à la décision, il permet de découvrir de quoi demain sera fait, au travail comme à la maison. Contient : - Un livre de 116 pages parfaitement bullshitesque. - 78 cartes de tarot décalées.

Par Fix
Chez Editions Diateino

|

Auteur

Fix

Editeur

Editions Diateino

Genre

Tarots

Bullshit Tarot

Fix

Paru le 30/10/2025

116 pages

Editions Diateino

26,00 €

ActuaLitté
9782354568405
Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus "Hors garantie", Stephen King s'interroge sur son avenir d'écrivain
