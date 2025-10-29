- Crée 11 bijoux Harry Potter - 9 bracelets et 2 colliers, avec le matériel inclus dans ce coffret. - 9 charms officiels sous licence - Des pendentifs Harry Potter de grande qualité, fidèles à l'univers magique de la saga. - Activité manuelle ludique et créative - Idéal pour développer la motricité, l'imagination et la fierté de créer ses propres bijoux. - Parfait comme cadeau - Pour les anniversaires, Noël, ou pour occuper les enfants pendant les vacances. Plongez dans l'univers magique d'Harry Potter avec ce coffret créatif bijoux conçu pour les enfants dès 7 ans ! Il permet de créer jusqu'à 11 bijoux uniques : 9 bracelets et 2 colliers, à personnaliser grâce aux 9 charms métalliques officiels sous licence Harry Potter inclus dans la boîte. Inclus : un livret de pas à pas pour créer les plus beaux bijoux en toute autonomie ! Une activité manuelle à la fois amusante et valorisante, qui ravira tous les apprentis sorciers.