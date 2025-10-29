Inscription
#Imaginaire

Coffret en 3 volumes

Ariane Delrieu, Judith Peignen

Un premier coffret plein de sorcellerie ! Zora est une pétillante sorcière de 12 ans qui vit, avec sa grand-mère Babouchka, sur le toit d'un immeuble parisien. Victimes de la chasse aux sorcières, elles ont trouvé refuge dans une étrange maison, invisible aux yeux des Nonsorciers. La vie pourrait être douce mais entre la jeune fille et son aïeul : c'est la guerre. Babouchka n'aspire qu'à une chose que sa petite fille ait une vie normale. Zora refuse de céder, elle, ce qu'elle veut, c'est être une sorcière. Malheureusement, sa grand-mère use de ses pouvoirs pour l'envoyer au collège du coin... Loin des sortilèges Zora découvre les histoires d'amitié, le besoin d'indépendance, les moqueries des camarades, les élans amoureux. Mais elle ne doit jamais enfreindre une règle d'or : il lui faudra garder l'existence de ce monde magique secret et surtout ne jamais utiliser la magie blanche pour aider les Nonsorciers... En abordant avec délicatesse et humour les questions de la différence et de la transmission, Les sortilèges de Zora forme un récit merveilleux aussi attachant qu'intelligent dont les trois premiers albums sont disponibles en coffret !

Science-fiction, heroic fantas

Paru le 29/10/2025

144 pages

39,00 €

9782749310428
