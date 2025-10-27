Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Beaux livres

Apéro Dolce Vita

Larousse

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Véritable invitation au voyage, partez avec ce coffret à la découverte de l'art de vivre à l'italienne : chaleureux, généreux, plein de saveurs et de convivialité. Il réunit tout le nécessaire pour transformer chaque apéritif en moment d'exception. Réalisez un apéritif simple, ensoleillé et fait maison qui ravira tous vos invités ! Vous y retrouverez tous les incontournables de l'Italie, comme la bruschetta ou encore les antipasti, pour impressionner en un tour de main et régaler chacun. Retrouvez dans ce coffret : - 5 bols en céramique - 1 livret de 10 recettes

Par Larousse
Chez Larousse

|

Auteur

Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Buffets, apéritifs

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Apéro Dolce Vita par Larousse

Commenter ce livre

 

Apéro Dolce Vita

Larousse

Paru le 05/11/2025

32 pages

Larousse

25,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782036088092
9782036088092
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

15-17 ans : la région Île-de-France offre 100 € à dépenser en librairie indépendante Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère Le gouvernement acte la disparition de 60 millions de consommateurs Les finalistes du Prix Femina 2025 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.