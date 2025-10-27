Apéro tapas & bodega

Véritable invitation au voyage, partez avec ce coffret à la découverte de l'art de vivre à l'espagnole : chaleureux, généreux, plein de saveurs et de convivialité. Il réunit tout le nécessaire pour transformer chaque apéritif en moment d'exception. Réalisez un apéritif simple, ensoleillé et fait maison qui ravira tous vos invités ! Vous y retrouverez tous les incontournables de l'Espagne du gazpacho aux empanadas, pour impressionner en un tour de main et régaler chacun. Retrouvez dans ce coffret : - 5 bols en céramique - 1 livret de 10 recettes