Du potager à la cuisine

Un magnifique coffret-cadeau pour tous les amoureux du jardin bio et de la cuisine saine. Les aficionados de Marie Chioca, lecteurs assidus de ses blogs Saines gourmandises et Permaculture familiale, savent déjà que Marie est une jardinière accomplie et une cuisinière hors pair. Dans son jardin, elle applique depuis longtemps les principes de la permaculture, avec une production spectaculaire en toutes saisons de magnifiques légumes, qu'elle transforme ensuite en cuisine en suscitant à chaque repas joie et gourmandise... On profitera dans ce coffret de toute son expérience, avec d'innombrables et précieux conseils pour jardiner (potager, mais également fruits, fleurs, sans oublier les petits élevages : poules, lapins...) et 170 recettes pour passer dans la foulée du potager à l'assiette. Marie Chioca est aussi une merveilleuse photographe. Le résultat : un coffret-cadeau incarné, gourmand, beau à regarder ... Marie Chioca nous régale les yeux et les papilles, tout en nous donnant deux envies : d'abord jardiner, puis cuisiner !