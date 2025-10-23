Le jour où mon père ne m'a pas tué et ce qui s'ensuivit

Qui n'eut la sensation, soudain, dépassé par les événements, d'avoir même densité que mythes et légendes, même poids que terre et ciel réunis ? Qui n'a vu cette sensation se répéter à intervalles irréguliers au coeur descènes tout aussi quotidiennes qu'énigmatiques, tout aussi triviales quecapitales, là où forces de vie et forces de mort livrent un combat sans merci ? L'auteur se contente ici de tirer le fil de ces minutesineffaçables en empruntant les voix qui lui ont semblé les plus appropriées pouren extraire sens, images et sons, et tout ce qui s'ensuit.