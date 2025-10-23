Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche
#Roman francophone

Le jour où mon père ne m'a pas tué et ce qui s'ensuivit

Ludovic Le Gall

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qui n'eut la sensation, soudain, dépassé par les événements, d'avoir même densité que mythes et légendes, même poids que terre et ciel réunis ? Qui n'a vu cette sensation se répéter à intervalles irréguliers au coeur descènes tout aussi quotidiennes qu'énigmatiques, tout aussi triviales quecapitales, là où forces de vie et forces de mort livrent un combat sans merci ? L'auteur se contente ici de tirer le fil de ces minutesineffaçables en empruntant les voix qui lui ont semblé les plus appropriées pouren extraire sens, images et sons, et tout ce qui s'ensuit.

Par Ludovic Le Gall
Chez La tête en l'air

|

Auteur

Ludovic Le Gall

Editeur

La tête en l'air

Genre

Littérature française

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le jour où mon père ne m'a pas tué et ce qui s'ensuivit par Ludovic Le Gall

Commenter ce livre

 

Le jour où mon père ne m'a pas tué et ce qui s'ensuivit

Ludovic Le Gall

Paru le 23/10/2025

160 pages

La tête en l'air

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487782006
9782487782006
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Les Défricheurs de la rentrée littéraire : 10 livres choisis par des libraires Les finalistes du Grand Prix de l'Académie Française 2025, exit Carrère “Hors garantie”, Stephen King s’interroge sur son avenir d’écrivain Lucky Luke : le lonesome cowboy de retour dans un nouvel album
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.